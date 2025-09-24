花蓮災情慘傅崐萁究責“農業部”　綠嗆別甩鍋

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜替花蓮災民默哀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月24日電（記者 張穎齊）強颱樺加沙來襲，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生嚴重潰堤，截至目前統計釀14死124失聯34傷。中國國民黨籍花蓮縣“立委”傅崐萁究責台“農業部”日前竟評估該堰塞湖沒立即潰堤危險。民進黨“立法院”黨團24日開記者會反擊，台“農業部”從未停歇，反倒是傅崐萁的妻子、國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚為何沒參與會議？要在野黨政治人物別噴口水、甩鍋。



傅崐萁23日趕回花蓮勘災，他表示預防堰塞湖潰壩，一天都不能等，早在8月13日就要求中央整建，當時“農業部”表示“評估沒有立即潰堤的危險”，所幸花蓮縣政府事先撤離民眾，家園修復需要“中央”、地方等同心合力，很遺憾最不願看到的災情還是發生了。



民進黨團24日於黨團記者室舉行“政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一”記者會。與會的有黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲。鍾佳濱、陳培瑜開場先是默哀。



陳培瑜表示，“交通部長”陳世凱、綠委沈伯洋都去花蓮協助災復了，大家都不想看見這次災情，“農業部”屢次都有相關人員進駐工作，沒停過，她要反問藍委羅智強、台灣民眾黨團總召黃國昌，為了幫傅崐萁洗地，甩鍋“中央”，花蓮縣府當地疏散計劃有執行嗎？根據新聞報導，“農業部”19日專案小組第二次會議，花蓮縣府沒實體參與，請問傅崐萁要不要幫徐榛蔚回話？



她痛批，花蓮縣府沒好好配合林保署專家建議，黃、紅色警戒時有人力疏散？花蓮縣消防局、光復鄉公所人員應變是什麼？縣府不用負責？請不要政治口水，在野黨配合傅崐萁甩鍋“中央”，很遺憾，羅智強也出身花蓮，別噴政治口水，每人都是花蓮人，別再有政治人物進行政治消費。