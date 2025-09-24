韓國瑜：“立院”作台商堅實後盾與溝通橋梁

韓國瑜出席世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮並致詞。（照：立法院提供） 中評社台北9月24日電／世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議今在台南登場，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天出席時強調，“立法院”將作為海外台商的堅實後盾與溝通橋梁。



韓國瑜致詞時，以螞蟻的科學實驗妙喻旅居世界各地的台商朋友，一旦台灣有需要，不論是雲林、嘉義或花蓮颱風及強震、新冠疫情等，第一時間都見到台商慷慨解囊、提供急難救助的身影，所有台商朋友無論何時何地，都心繫台灣這塊土地，大家的互助關懷、勇敢自信的精神令人感佩。



2025世界台灣商會聯合總會年會大會今在福爾摩沙遊艇酒店開幕，逾1200位來自世界各國的台灣商會代表與企業領袖等齊聚，探討國際經濟趨勢與商務合作的新契機。現場包括民進黨籍“立委”王定宇、僑務委員長徐佳青、“經濟部政務次長”何晉滄、台南市副市長葉澤山、新竹市代理市長邱臣遠，以及相關部會代表，“世界台灣商會聯合總會”（以下簡稱“世總”）第31屆總會長吳光宜、監事長謝美香、歷任創會的總會長等，以及來自全球五大洲的台商代表逾六百人亦參與盛會，冠蓋雲集，場面盛大。

