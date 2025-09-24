紐時揭台螺絲產業陷困境　綠委稱官方已協助

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月24日電（記者 張穎齊）美媒《紐約時報》報導，台灣是全球“螺絲出口大國”，但美國總統特朗普6月祭出50%鋼鋁關稅，重創台灣螺絲廠，導致接連關閉。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱24日表示，“行政院”、“經濟部”、高雄市政府都有攜手協助螺絲產業，解決問題並拓展市場，會持續關注。



紐時報導，台灣30多年來穩居美國金屬緊固件首要供應來源，但在特朗普增加關稅、新台幣升值、中國大陸低價競爭，螺絲產業面臨前所未有的壓力。台灣螺絲產業高度集中在南台灣，尤以高雄市路竹、岡山一帶最為密集，約有1500家工廠，甚至有8分之1的居民直接從事相關產業。部分螺絲大廠尚能將產能轉移到大陸、越南等地，但對於規模有限的中小企業來說，根本沒有轉移空間，導致南部螺絲工廠開始接連關閉，生存岌岌可危。



民進黨團24日於黨團記者室舉行“政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一”記者會。與會的有黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲。同時回應時事議題。



鍾佳濱回應，“行政院”已通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例》，行政團隊也與業者座談。高雄市府18日攜手台灣螺絲公會往北美拓展。“經濟部長”龔明鑫3日親自到高雄與業者座談、解決問題。“行政院長”卓榮泰4月13日率領時任“經濟部長”郭智輝、“財政部長”莊翠雲、民進黨籍高雄市長陳其邁，往南部與鋼鐵螺絲業者座談。



鍾佳濱說，政府對於傳統產業面臨關稅挑戰不遺餘力，產業也持續得到行政團隊關注。希望“政院”盡速蒐集業界心聲，用特別條例支援、協助業者。