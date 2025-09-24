不容違法貪瀆　張亞中：當選主席成立公義部

國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／中國國民黨主席選舉將於10月18日舉行，候選人、孫文學校總校長張亞中24日表示，非常感謝榮獲台北市國民法官協會聘任為該協會的名譽理事長，並願意公開站出來挺張亞中。這是他最大的光榮。謝謝你們，台灣社會太需要正義了，而司法正義正是所有正義的最後防線，必須堅守。張亞中也宣布，若他當選黨主席，要成立“公義部”，還要找前“立委”邱毅擔任首任負責人，針對任何違法、貪瀆、失德者，一律不容縱容。



張亞中說，他自認自己是個非常在意社會公義的一個人。他從小看不慣惡人欺壓善良，更不喜歡有權力者仗勢欺人。“權力可以使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化。”這句歷史警言，如今正赤裸裸地在民進黨政府身上重演。“賴政府”上任不過一年多，司法被工具化、行政濫權無忌憚，言論空間急速收縮，我們正親眼見證一場民主的墜落。沉默，就是縱容；旁觀，就是共犯。



張亞中指出，這些年來，台灣的司法太令人失望了，多次民調顯示，台灣總是有大約有三分之二的人對於司法是不滿意的。這是一個良善社會最大的危機。這些年來，他即使沒有任何權力，但是從來沒有放棄追求司法與社會正義。包括他在凱道上舉辦活動來聲援彭文正追查蔡英文的論文真相，與司法改革黨的律師張靜多次聯手抗議司法不公，在柯文哲受到不合理的羈押過程中，他不只撰文批評，更親自聲援。他更主張檢調單位如果洩露偵察過程，特別是給媒體，應受更重的法律處罰。



張亞中強調，中國國民黨作為最大在野黨，責無旁貸必須站在最前線，勇於揭弊、堅決監督。然而，我們必須清醒：監督不只是“立法院”裡的攻防，更要深入民間、滲透基層，建立一套獨立而強大的監督體系，讓黨的力量成為人民的力量，讓社會看見“國民黨是守護公義的政黨”。



張亞中表示，但真正的監督，必須從自己開始。國民黨若只盯著民進黨而不敢檢視自己，終將失去人民信任。因此，他鄭重宣示：國民黨不僅要監督執政黨，更要監督自己執政的縣市長與從政黨員，任何違法、貪瀆、失德者，一律不容縱容。衹有如此，本黨才能贏回社會尊重。



張亞中說，若他當選黨主席，將立即設立直屬於黨主席的“公義部”，作為本黨對抗貪腐、伸張正義的專責單位，並具備以下四大功能：



第一、專業律師團隊：網羅具司法專業與正義感的法律人才，為揭弊者與受迫害者提供即時法律援助。



第二、安全舉報平台：設立匿名揭弊系統，保護公務員與平民百姓免受打壓，讓真相有出口。