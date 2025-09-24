強颱重創花蓮　盧秀燕幫忙協調各縣市救援

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月24日電（記者 方敬為）花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午因為強颱樺加沙豪雨導致壩頂溢流，光復鄉多處嚴重淹水造成民眾死傷，中國國民黨籍台中長盧秀燕下令台中市府5局處整裝待命，隨時赴花蓮馳援。她表示，昨天下午她有與花蓮縣長徐榛蔚通話，並且透過平台聯繫其他縣市長，準備協助花蓮，目前東部縣市以往花蓮前進協助救災，西部縣市待命當中，台中已做好相關整備。



盧秀燕24日赴台中市議會備詢，針對強颱重創花蓮受訪表示，她23日下午有與徐榛蔚縣長通電話，對方當時已經趕到光復鄉搜救，她詢問是否需要幫忙，徐縣長表示需要搜救人力與相關器材設備協助，但因為事態緊急，先請鄰近的台東、宜蘭縣政府幫忙。



盧秀燕說，她與徐榛蔚通話後，立即透過平台與10幾個縣市長聯絡，轉達花蓮縣的搜救需求，台東縣長饒慶鈴傍晚5點就派員前往協助，大約晚間8點左右抵達，宜蘭縣、台北市、新北市也陸續派員赴花蓮幫忙救災，其他西部縣市目前是待命狀態。



盧秀燕表示，他已要求台中市5個單位整裝待發，包括消防局、建設局、水利局、環保局、衛生局等，這些單位有救難經驗，隨時可以投入救災。她強調，無論是當前的搜救以及災後的復建工作，台中市政府都會全力幫忙，“哪裡有需要，台中隊就在哪裡！”他為第一線的救災人員與災區居民加油打氣，祈願花蓮平安。