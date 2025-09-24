柯文哲7千萬元交保　北檢放棄提抗告

台北地檢署決定不再提出抗告，柯文哲的交保處分正式確定。（中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／京華城案被告前台北市長柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇聲請具保停押獲台北地方法院裁准，經高院撤銷發回，北院仍裁定交保並維持原交保金額。台北地檢署於抗告期限屆滿前一日決定不提出抗告，柯文哲的交保處分正式確定。



柯文哲與台北市議員應曉薇因涉及京華城案，於本月8日分別以7千萬元及3千萬元交保。然而交保後不久，北檢隨即提出抗告，案件經台灣高等法院發回更裁。台北地方法院於15日重新召開羈押庭後，仍維持原交保裁定。



當時北檢收到裁定後表示將研議是否提出抗告。經過研議，北檢最終在抗告期限即將屆滿前決定不再提出抗告，使得柯文哲的交保處分正式確定。



針對台北地院2025年度聲更一字第13號柯文哲、應曉薇被告之具保裁定，本署不提起抗告，完整說明如下：



一、本署 對於台北地院審判中之 柯姓被告等人 違反貪污治罪條例 等案件 均秉持“依據證據、查明事實、勿枉勿縱”之客觀中立態度，認定事實、適用法律，且審判期間基於“促進訴訟、發現真實”之原則，並本諸法律理性，檢視被告羈押之原因與必要性，因而於，審判中3 次針對台北地院具保裁定提起抗告，均獲高院支持發回更裁 足，可證明抗告有理，於法有據。又被告應否羈押係由法院依法獨立決定，此乃現代法治國刑事訴訟的基本原理。但某政黨及部分人士卻不斷透過媒 體放話指摘本案“押人取供”、“欲將柯文哲押到死”云云，均屬惡意曲解帶風向，製造對立紛爭，意圖影響司法審判 昭然若揭。