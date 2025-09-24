綠議員再促普發現金5萬　盧秀燕用這招反制

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月24日電（記者 方敬為）台中市議會今天召開臨時會議案二、三讀會，民進黨團再次要求市府普發市民新台幣5萬元，國民黨籍市長盧秀燕強調，她也想發錢，但台中稅收一直是短徵，並無超徵，若“中央”可以把欠台中的前瞻經費1千多億元補回來，或許就可以發！該發言引起綠營不滿，發動清點人數，要求記名表決，藍綠在議事廳互槓，議長張清照裁示，市府1個月內提出評估報告，敲槌宣告閉會。



台中市議會24日召開臨時會最後一天議程，綠營再度要求盧秀燕針對市府普發現金新台幣5萬元予市民的提案表態。議員陳俞融指出，根據數據，台中市政府在盧秀燕市長任內7年間，市庫超徵新台幣200億元、市地出售1023億元，加上《財政收支劃分法》修正後每年可再增加288億元，合計約1511億元。以台中市286萬人口計算，平均每人可分得5萬2860元，財政完全足以支應，要求盧秀燕不要打模糊仗。



盧秀燕答詢表示，如果有錢，她也想發錢，“誰不樂意做人情？”但問題在於，台中稅收一直是短徵，並無超徵，她上任迄今，短徵稅收高達新台幣9億元，民進黨議員的數字恐怕有出入。



盧秀燕並指出，如果中央能夠還給台中市新台幣1000億元，台中市就有能力發現金給民。她說明，前瞻預算高雄市拿了1300多億，人口比高雄多的台中市卻只拿到200多億元，希望中央把這1000億還給台中，只要額外撥補下來，市府就可以發現金！



盧秀燕說法引發綠營議員不滿，當場發動清點人數，要求在場議員記名表決，藍營則痛批民進黨打烏賊戰，逼迫市府亂開支票，藍綠當場在議事廳互槓。議長張清照立即宣布休息十分鐘，隨後裁示市府要在1個月內提出評估報告與對案，完成議案二、三讀後，敲槌宣布閉會。