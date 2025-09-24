挨酸無役不與　羅智強：有企圖心傷害誰了？

藍委、黨主席候選人羅智強（左）24日接受媒體人王淺秋（右）專訪。（照：千秋萬事節目提供） 中評社台北9月24日電／中國國民黨籍“立委”、黨主席候選人羅智強24日受訪時被問及，外界對他“無役不與”有所質疑，羅說，“我有企圖心傷害到誰？”。他強調，過去很多選舉，不是他不選到底，而是黨沒有初選機制，“我堅持只會兩敗俱傷。”



羅智強今天接受廣播節目《千秋萬事》專訪，被問及過去曾表態選桃園市長、2024大選等等，被酸是“無役不與”，羅智強表示，什麼叫無役不與，桃園市長選舉，最後是沒給他資格選，不是他自己不選。當時徒步3個月，把民調拚到第一名，這是他的政治抱負，他從來不遮掩有企圖心，“我沒傷害任何人。”



羅智強指出，當時國民黨最後決定徵召張善政來選桃園市長，其實羅智強也可以選到底，但最後可能就民進黨得到市長。後來成全張善政，當他副主委幫忙拉票，打贏光榮勝仗。



羅智強認為，這次黨主席選舉，也有人說他選不下去，但1320萬保證金繳了，會不會當選是黨員決定，“我坦蕩蕩。”



綜合台媒報導，談及其他候選人頻頻拜會地方派系，例如候選人郝龍斌拜會張家，候選人鄭麗文拜會軍系，羅智強的戰略是什麼？羅智強說，他已經舉辦15場的基層黨員座談會，已經超過1800人參加，昨天去雲林就300多人，主辦的斗六市長也說非常熱烈，我的想法簡單，當然地方的頭人意見要重視，也有去拜訪，但是他把重心放在基層黨員座談，黨主席是黨員一票票投出來，當然要跟黨員面對面報告想法。



羅智強表示明天將前往台中拜會盧秀燕市長，盧秀燕目前是國民黨的共主，每一個黨主席候選人都希望能得到盧的祝福。



對於國民黨團總召傅崐萁是否私下幫黨主席候選人郝龍斌拉票，羅智強表示目前為止好像沒有公開表態的支持，當然傳言很多，不會去為難“立法院”的兄弟姐妹，每個人的傾向跟看法都要尊重，自己的心情很簡單，認為我是最適合的黨主席的人選，目前我跟鄭麗文跟郝龍斌都還是不錯的選項，自己還是努力的爭取大家的認同，然後去贏得這場主席的選舉。