民眾黨：北檢不抗告聲明仍處處充滿恐嚇

民眾黨。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院15日裁定維持新台幣7千萬元交保，台北地檢署24日發新聞稿決定不提抗告。民眾黨中午發聲明表示，北檢“不提抗告聲明”仍處處充滿恐嚇意味，籲切勿說一套做一套，踐踏司法公信力。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周。2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署不服提出抗告，高等法院撤銷交保裁定後，北院15日再度裁定維持原條件交保。



台灣民眾黨聲明全文如下：



一、近一年多來，柯文哲遭受北檢利用司法公器濫權起訴、不當關押，過程中被特定媒體不斷洩漏偵辦內容，影響輿論摧毀、抹黑人格，直至公開審理期間才有機會為自身辯駁。北檢聲明所稱透過媒體放話押人取供等言論，無疑是自打嘴巴，做賊喊抓賊，民眾黨嚴正駁斥，並強調民眾黨自始至終都在抵擋帶風向影響司法審判的“國家”機器。



二、北檢一再罔顧事實，不願面對“法務部調查局”北機站調查結果“難謂無據，非屬不法”，用空洞且空泛的文字做出完全相反的結論，硬將柯文哲等人起訴。更離譜的是，直至23日開庭，檢察官甚至拿出未在起訴範圍的內容來詰問證人，配合綠營側翼臉書發文繼續扣帽子，即證明本案背後政治力介入斧鑿斑斑。



三、北檢此次決定不提抗告，固然是自打臉前次所提的抗告毫無正當性，不僅無謂浪費司法資源，更加諸當事人不必要之負擔。然而，此次“不提抗告聲明”仍處處充滿恐嚇意味，甚至欲以羈押手段來箝制當事人行動，籲請北檢落實“促進訴訟、發現真實”之原則，切勿說一套做一套，踐踏司法公信力。