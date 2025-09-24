傅崐萁：花蓮急需救援　網軍和綠委別再攻擊

國民黨團總召“立委”傅崐萁在花蓮勘災。（照片：傅崐萁臉書） 中評社台北9月24日電／颱風樺加沙夾帶豪雨侵襲花蓮，馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生溢流，洪水沖垮台9線馬太鞍溪橋，光復鄉市區瞬間淹水，截至24日中午已釀17死、34傷，仍有124人失聯，當地民眾集缺物資。中國國民黨“立法院”黨團總召“立委”傅崐萁24日受訪時痛批，這麼多人因為相信“行政院”稱“沒有立即性的危險”，造成這麼多的人命的傷亡。花蓮發生堰塞湖溢流這麼大的災難，所有人都在救災救人，請這些網軍側翼跟民進黨籍“立委”不要再攻擊，可以嗎？



傅崐萁也列出13項當地最為缺乏的物資，盼望外界可以伸出援手，盡全力協助當地受災居民。



傅崐萁24日中午與“行政院長”卓榮泰院長勘災時，請卓榮泰告訴民眾馬太鞍溪塞湖權責單位到底是誰？從高山上游是林業署，河川的中段是水保署，河川的下段是水利署，“農業部”跟“經濟部”負責，台灣哪一個堰塞湖是地方政府管的？明明就是“中央”。



傅崐萁強調，他和花蓮縣政府從7月26日就不斷在反應，希望中央“行政院”比照過去南投爆破等方式，4000多萬立方米就解決了。8月13月也把它納入了丹娜斯的災後重建條例，600億的預算三讀通過。



傅崐萁說，但我們的“農業部長”一直講，講到昨天都說沒有立即的危險，而事情一發生，就如同0403大地震，整個網軍側翼全在攻擊，請問徹夜未眠的整個救災團隊還受到這樣的攻擊，這個社會這個執政的政府良心在哪裡？地方政府在救災救人，全面性的網路攻擊還有沒有人性？現在已經17人罹難，還有100多人失聯，這麼多人因為相信“行政院”稱“沒有立即性的危險”，造成這麼多的人命的傷亡。