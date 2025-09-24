慈湖秋日盛會起跑　張善政邀遊客賞月看水舞

桃園市長張善政邀全台遊客一起到慈湖賞月看水舞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月24日電（記者 盧誠輝）桃園市政府觀光旅遊局24日舉行“來慈湖，潮復刻”八大亮點共譜慈湖秋日盛會宣傳記者會，中國國民黨籍桃園市長張善政表示，慈湖具有獨特歷史文化及秀麗山水風情，在休閒旅遊浪潮帶動下，已成為北橫重要全齡友善觀光場域，他邀請全台遊客一起到慈湖賞月看水舞。



桃園市政府觀光旅遊局24日舉行“來慈湖，潮復刻”八大亮點共譜慈湖秋日盛會宣傳記者會，包括張善政、國民黨籍桃園市議員陳美梅、桃園市政府觀旅局長陳靜芳等人都到場出席。



張善政指出，觀旅局今年以“潮復刻”為主題，從“集體記憶”為出發點，以具創意及現代潮流感的活動設計，重新包裝60到90年代生活、影視、音樂、流行等懷舊元素，讓民眾參與慈湖活動時，都能有“似曾相識”的共感，並促進跨世代情感連結與世代對話。



張善政提到，今年慈湖還推出創意光雕、日夜水舞、七週潮復刻主題日、老派生活市集、三大美拍裝置藝術、手作體驗、多元集客表演及限量免費通關贈品等共八大亮點共譜慈湖秋日盛會。活動將於10月4日至11月16日登場，歡迎全台遊客都能到慈湖來賞月看水舞，共同享受這場兼具浪漫、夢幻、歡樂、趣味的“潮復刻”派對。



桃園市觀旅局表示，今年慈湖活動首度打造“音樂光雕展演”，採用光束與投影技術，結合音樂旋律進行光影切換，讓慈湖遊客中心在夜間擁有不一樣的風貌。今年水舞秀將以“70年代水光情書”為主題，打造目間與夜間兩版本。