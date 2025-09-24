高雄有望變藍天？柯志恩民調與賴瑞隆打平

藍委柯志恩。（中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／2026高雄市長選舉，民進黨籍立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，還有中國國民黨籍立委柯志恩都有意角逐。根據《TVBS》今天公布最新民調顯示，柯志恩與賴瑞隆支持率同為41%不分軒輊，而柯與其他民進黨潛在參選人相比則領先6至13個百分點。



根據《TVBS》今公布的最新民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決，兩人的支持度都是41%。比較去年9月民調顯示，柯志恩的支持度略升1個百分點、賴瑞隆上升6個百分點。



若柯志恩與許智傑相比，柯志恩支持度為42%，許智傑的支持度則為36%。



至於若是柯志恩對上邱議瑩時，柯志恩支持度44%，邱議瑩的支持度36%。而如果是林岱樺對上柯志恩，柯志恩支持度42%，林岱樺的支持度33%。



該調查是TVBS民意調查中心於9月12日至19日18：30至22：00進行的調查，共接觸1,531位20歲以上高雄市民，其中拒訪為414位，拒訪率為27.0%，最後成功訪問有效樣本 1,117位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。