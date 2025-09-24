獨派要民進黨呼應美方　放棄“中華民國”名號

“台灣國”理事長陳峻涵等獨派人士赴民進黨中央開記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月24日電（記者 張穎齊）美國在台協會（AIT）與國務院日前提出，《開羅宣言》、《波茲坦宣言》及《舊金山和約》等二戰關鍵文件，並未決定台灣的最終政治地位。獨派人士24日赴民進黨中央開記者會痛批，民進黨政府若繼續堅持“中華民國”的“國號”，就是在爭奪中國的代表權，如此只會把台灣人民拖入一中框架的內戰危機，應放棄。



民進黨24日下午開中常會，10名左右獨派人士赴中央黨部開記者會，拿起旗幟標語，指出民進黨政府長期聲稱台灣是“主權獨立的國家”，依據“憲法”“國名”為“中華民國”，這種迴避核心問題的說法，於換言之，台灣並不屬於“中華民國”，當然更不屬於中華人民共和國，因此民進黨執政的正當性受到挑戰也勢所必然。現美國國務院既已確認，《開羅宣言》並未決定台灣的政治地位，民進黨應透過在美國的政治資源，請美國參、眾兩院將之做成法案，美國總統特朗普簽字，立即可行。



“台灣國”理事長陳峻涵說，“台灣國”際地位未定不僅是法律上的真空，更是“國安”上極其嚴峻的危機。“中華民國”流亡政府自1949年退守台灣後，始終藉由“反攻大陸”的政治語言維持戒嚴統治，但在國際法理層面卻缺乏堅實基礎。如今，台灣人民再也不能被迫接受“中華民國”繼續以不合法名義支配島嶼的未來，連蔡英文都曾說“中華民國”是什麼東西，只是個流亡政府，而這樣一個在國際法上未被確認，更不被二戰時的主要佔領國美國所承認。



他說，更嚴重的是，因為聯合國2758號決議文之故，“中華民國”已經被中華人民共和國所繼承，而民進黨繼續堅持“中華民國”的“國號”就是在爭奪中國的代表權，如此只會把台灣人民拖入一中框架的內戰危機。為解決此一重大“國安”危機，“鄭重”呼籲賴清德，依據《公投法》第16條規定：當“國家主權”或“國家安全”遭受外力威脅，“總統”得經“行政院會”議決議，將此等重大事項交付“全國性”公投”的“總統”特權，履行“總統”的責任，落實台灣人民以民主方式，決定自己的政治地位，明確台灣的未來，結束“中華民國”“殖民統治”台灣的非法性質。



台聯黨主席周倪安也表示，現在台灣徒具有“國家”的形式，無論政府或“憲政體制”，都還是深受中國影響。唯有堂堂正正，喊出“國家”的名字就是台灣，在國際上才能站起來。



在獨派人士開記者會同時，民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜在旁受訪，但未回覆該議題。