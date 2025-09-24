質詢柯P畫面在抖音爆紅　王世堅笑稱很意外

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月24日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”王世堅昔日在台北市議員任內質詢時任台北市長柯文哲的名場面，近期在大陸抖音爆紅，更有AI模仿。王世堅24日對此笑說，自己是那麼堅定“反共”的人士，他不曉得，他也很意外。



大陸抖音正流行一股“王世堅名場面”的模仿風潮，用AI技術把王世堅的經典質詢畫面替換成不同的人物或場景，王世堅被轉化成可愛小女孩、嬰兒、正妹、甚至是兵馬俑，重現昔日質詢柯文哲金句：“本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬”，爆紅兩岸。



王世堅24日下午赴民進黨中常會前受訪，被問到此事笑說，他不曉得，他從來沒去過中國，他不知道。他也很意外，他是這麼堅定的“反共”人士，他想不太可能吧？他覺得很奇怪，對不起，他不知道，謝謝。



針對強颱樺加沙襲花蓮釀死傷，中國國民黨籍花蓮縣“立委”傅崐萁怒轟並究責“行政院長”卓榮泰、“農業部長”陳駿季等。王世堅痛批，“花蓮王”夫婦國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，“你什麼事都沒做（王世堅此句用英文講）”，還去罵“中央”，大家會愈來愈看清，到底誰有在做事，做事前提要先有擔當，擔起來，錯就認錯，趕快改進，花蓮縣府責無旁貸。