王世堅：柯文哲靜下心來　勇敢面對司法很好

前台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案遭台北地檢署求刑28年6月，日前以7千萬元新台幣交保，台北地檢署24日放棄抗告。昔日與柯文哲多有交鋒的民進黨籍"立委"王世堅24日表示，柯文哲要勇敢面對司法，不要勞師動眾，而民眾黨與其支持者小草朋友也都很成熟，都靜下心來。



台北地方法院本月第二度裁定柯文哲交保，24日是北檢的最後第10日的抗告截止日，北檢發布新聞稿表示，雖有部分內容仍存在難以檢驗是否落實執行之疑慮，惟檢察官基於“促進訴訟”之一貫立場，並聚焦於審判核心之法律主張及辯論，故尊重法院上開裁定，不予抗告。



王世堅24日下午赴民進黨中常會前受訪，記者詢問對此看法，以及民眾黨近期沒再發起陳抗等活動？



王世堅表示，他覺得民眾黨與小草朋友們現在看法很成熟，台灣已是很成熟民主法治社會，每位當事人面對司法時都知道要怎勇敢針對面對、答覆，針對檢調提出來的質問，法官也會做很公平的裁處，他很難得看到柯文哲願意靜下心來面對司法，這才是對“國家”的社會之福。



王世堅說，他希望不只這一次靜下心來，以後都能這樣，柯文哲要一個人勇敢擔起來，好好面對司法的質疑，並照顧好自己身體，不要再去勞師動眾，或做一些政治上的揣測、批評、攻擊，否則都是會造成社會紛擾，這樣會非常不好。