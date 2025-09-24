台官方稱沒卡雙城論壇　台北市府提時序反駁

今年台北、上海雙城論壇確定延期。圖為上海市長龔正、台北市長蔣萬安（右）2023年合影。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／原訂9月26日登場的台北上海雙城論壇，台北市政府在22日宣布延期。傳出卡關原因與這次論壇要簽署的技職培訓與水治理MOU有關。陸委會稱有積極協調，甚至對外表示“出發前就可通過”。不過北市府隨即提出時序打臉，強調8月28日送“中央”後直到宣布不在9月舉辦時，主管機關“勞動部”與“環境部”皆未回文。陸委會更是要求修改名稱、內容超過一半。依照規定，更改名稱必須重新送出申請，考量時間緊迫，無法倉促送案。



雙城論壇卡關原因，傳出與這次兩市要簽署的“職能培訓MOU”有關。但陸委會稱“職業技能培訓”MOU，“絕無已讀不回”。



針對陸委會宣稱雙城論壇之職業技能培訓合作備忘錄“絕無已讀不回”一事，台北市勞動局24日發聲明反駁：



陸委會稱台北市府本次雙城論壇預計簽署之合作備忘錄積極協處、預計“出發前就可通過”、“絕無已讀不回”。台北市政府勞動局表示，自8月28日將職業技能培訓合作備忘錄（下稱職能培訓MOU）送交“中央”主管機關後，9月24日獲“勞動部”回文，建議就文字修正並重新進行申請。過程中陸委會、“勞動部”都曾口頭要求來回修改內容，就算確認文字方向，北市還需將修訂版提供上海方，雙方須再次確認才能成為可簽署的最終版，溝通時程上確實趕不及。



勞動局說明，自8月28日將職能培訓MOU發文“中央”（正本：“勞動部”；副本：“內政部”、陸委會）後，陸委會於9月12日要求“勞動部”與市府進一步釐清合作範圍，並在9月18日再次要求市府修訂內容；9月19日市府與陸委會透過電話聯絡，晚間才口頭確認初步文字方向，但仍沒有達成足以完成最終法定程序的版本。陸委會要求修改名稱、內容超過一半，依照規定，更改名稱必須重新送出申請，考量時間緊迫，無法倉促送案。



勞動局表示，直至9月22日上午8時市府宣布不在9月舉辦雙城論壇之前，從未收到“勞動部”正式回文。相較之下，另一份“水治理交流MOU”則是在市府8月25日發文後，直到9月22日上午9時、論壇喊卡一小時後，“環境部”才回覆“尊重”，“國土署”至今仍未回覆。



勞動局強調，雙城論壇是兩岸少有的務實交流平台，市府期待“中央”能給予明確答覆與支持，避免流於形式主義，才能真正達成“雙城好、兩岸好”的目標。



