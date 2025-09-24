響應盧秀燕　韓國瑜、許淑華捐月薪援助花蓮

“2025年雙十晚會在台中、焰火在南投”宣傳記者會，出席者左起南投縣長許淑華、“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月24日電（記者 方敬為）兼任雙十慶典籌備委員會主委的中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天下午到台中市，與同黨籍市長盧秀燕、南投縣長許淑華合體宣傳“2025雙十晚會在台中、焰火在南投”，由於碰上強颱重創花蓮，宣傳活動特別增加“替花蓮祈福”的環節。韓國瑜也宣布，將響應盧秀燕號召，捐出1個月薪資所得賑災，同時“立法院”也將捐出急難救助基金新台幣100萬元，幫助花蓮災民。許淑華也跟進捐出1個月薪資所得，響應賑災。



花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，泥水沖進光復市區造成大淹水，目前已知奪走17條人命、上百人失蹤。台中市政府表示，花蓮風災搶救急需各項資源挹注，市長盧秀燕24日中午率首長之先，宣布以個人身分捐1個月薪水予花蓮賑災，盼花蓮縣災民能儘速重建家園。



台中市政府與南投縣政府24日下午合辦“2025年雙十晚會在台中、焰火在南投”宣傳記者會，“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、“內政部常務次長”吳堂安、“僑委會”副委員長李妍慧、國民黨籍“立委”楊瓊瓔、馬文君、游顥、民眾黨籍“立委”麥玉珍等人出席。



活動開始，眾人首先替花蓮祈福，希望天佑花蓮，早日復建。韓國瑜致詞表示，今天雖然是要向同胞分享雙十慶典的喜悅，但碰上花蓮風災重創，現在還有百人失蹤，非常讓人難過。他過去在花蓮當兵，對花蓮有深厚的感情，看到盧秀燕市長率先宣布捐出1個月薪資所得賑災，他也在此響應，與副院長江啟臣都各自捐出1個月薪資所得協助花蓮。



韓國瑜說，除了個人薪資所得，“立法院”也將捐出急難救助基金新台幣100萬元，同他成立的典亮基金會也會再捐助100萬元，希望花蓮早日恢復平靜。許淑華也宣布跟進，同時南投縣政府社會救助基金也將捐200萬元協助花蓮賑災。