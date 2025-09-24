與傅崐萁二度衝突　卓榮泰花蓮勘災憤離席

行政院長卓榮泰與國民黨團總召傅崐萁多次唇槍舌戰。（截圖自傅崐萁辦公室提供影片） 中評社花蓮9月24日電／颱風樺加沙夾帶豪雨侵襲花蓮，馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生溢流，洪水沖垮台9線馬太鞍溪橋，光復鄉市區瞬間淹水，截至24日中午已釀17死、34傷，仍有124人失聯。“行政院長”卓榮泰24日上午勘災時，與中國國民黨“立法院”黨團總召、花蓮“立委”傅崐萁多次唇槍舌戰，從馬太鞍溪橋一路吵到光復糖廠的前進指揮所。卓榮泰最後怒嗆“人民等的不是這一刻、結束”，憤而離去；民進黨籍“立委”沈伯洋也與國民黨籍花蓮縣議員爆發口角，場面火爆，雙方不歡而散。



根據《中時新聞網》報導，卓榮泰今天上午在馬太鞍溪橋災區指出，政府早已要求相關單位做好撤離計劃，但“現在看來是有瑕疵的”。傅崐萁隨即反嗆，批評“行政院”只會推諉責任，“要求的垂直避難，老人家根本逃不及！”雙方首次交鋒火藥味十足。卓榮泰面對質疑責備則神情不悅，拍拍傅崐萁肩膀說“大家都在救”，傅崐萁不領情繼續說，卓又說“我們先一起救災，其他以後再講”隨即轉身離開現場。



回到前進指揮所後，傅崐萁再度拿麥克風，連番砲轟“中央”。他質疑，災防中心報告明明顯示堰塞湖溢流時間有70到120分鐘，結果卻演變成潰堤；更點名“農業部長”陳駿季曾聲稱“沒有立即危險”。陳駿季當場回應，自己指的是8月楊柳颱風情境，並非此次狀況。



傅崐萁持續發言，卓榮泰數度制止仍無效，最後忍不住拿起麥克風回嗆，“這樣討論沒意義，今天‘部會’首長是來解決問題，不是吵架。要講去‘立法院’講！”隨後拂袖而去，留下“人民等的不是這一刻，會議結束”的狠話。



緊接著，沈伯洋憤而站起怒罵，“我們是要救災的，不是來聽你講！現在還有一百多人受困！”國民黨籍花蓮縣議員吳建志等人則拍桌回嗆“要國賠！”，傅崐萁也高聲譏諷，“這就是‘行政院’的態度、這就是民進黨！”指揮所現場一片混亂。而沈伯洋事後也在臉書發文批傅撇清疏散的責任，“真的很生氣”。