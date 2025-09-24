朱立倫捐百萬援助花蓮　籲朝野團結勿口水

國民黨主席朱立倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨主席朱立倫今日在中常會致詞，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成的重大災情表達沉痛，並宣布代表國民黨捐出100萬元新台幣協助災區。他批評“中央”先前僅稱“觀測狀態”，卻在數日後釀成嚴重災情，提醒主管機關必須更嚴謹防範。他強調，現階段不是推諉責任或口水戰的時候，而是朝野團結救災的時刻，盼“中央“地方合力搶災，全力守護人民安全。



國民黨24日召開中常會，會中由主席朱立倫致送“指定中常委”證書給國民黨團書記長羅智強，感謝他自9月1日起在“立法院”推動“福國利民”法案、協調朝野事務。會議焦點則集中在花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，導致洪水氾濫、造成多人死傷與失蹤的重大災情。



朱立倫在致詞中表示，潰堤至今已造成超過14人死亡、百餘人失蹤，情況非常不樂觀。他宣布代表國民黨捐出100萬元協助災區，呼籲“全台應該把所有力量動員起來，同心協力為花蓮救災、搶災”，並為失蹤者祈求平安。他說，只要到光復市區就能看到民房遭泥流淹沒，救援困難重重，這次災情令人痛心。



朱立倫指出，幾天前社會仍在關注堰塞湖狀況，“中央”卻僅表示“目前是觀測狀態，還不到緊急危險”。沒想到短短數日後即潰堤釀災，證明防範不足。他指出，根據統計，目前流出的水量約是堰塞湖總量的六分之一，若持續潰堤，市區衝擊與民眾損失將更為嚴重，主管機關必須預作防範。



談到責任歸屬，朱立倫指出這是“中央”主管的河川，上游由“農業部水保署”負責，下游由“水利署”負責，應徹底檢視監測與管理過程為何仍釀成潰堤。然而他也強調，現階段“不是相互指責、究責的時候，而是團結一心救災的時候”。他提醒“行政院長”卓榮泰到場的重點，應該是加強防範潰堤可能，而不是口頭責備；台灣多雨，隨時可能出現類似災情，這次必須徹底記取教訓。



會後，國民黨青年團團長兼中常委黃騰憲轉述，常委們普遍關心救災，主席除宣布捐款，也積極協調台北、桃園、台中等地方政府投入支援，呼籲災難當前大家要同心協力。發言人鄧凱勛補充，國民黨團總召、花蓮區域“立委”傅崐萁早已在“立院”針對堰塞湖提出提案，主席目前也與花蓮縣長徐榛蔚及傅崐萁保持密切聯繫，若有需要將全力支援。他同時批評，有民進黨黨公職“啃人血饅頭”，利用災情打口水戰，這樣的行為一定會被人民唾棄。