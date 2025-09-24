黃欽勇：台積電未來10年仍難被超越

台灣科技專業媒體DIGITIMES創辦人黃欽勇24日受邀到“世界台灣商會聯合總會第31屆年會”演講。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月24日電（記者 蔣繼平）對於台灣半導體產業今年面臨新挑戰和機遇，台灣科技專業媒體DIGITIMES創辦人黃欽勇24日在一場演講中表示，在今年反全球化浪潮中，台灣影響力在製造半導體與伺服器，很難被取代，除非遊戲規則改變，否則台積電未來10年仍難被超越，他不擔心荷蘭病，用有限資源取得壓倒性優勢，這才是台灣該做的。



“世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議”24日在台南福爾摩沙遊艇酒店登場，吸引來自全球六大洲的台商會員齊聚，約1200人出席活動。同時安排全球台商經濟AI科技論壇，黃欽勇受邀演講“眺看2025全球產業趨勢脈動”。



“台灣天空看不到烏雲，亞洲金融風暴後，台灣是亞洲最成功的地方！”黃欽勇開場以這句話來破題。另外，由於韓國與台灣同屬“亞洲四小龍”，黃欽勇再以近日最夯的台灣超車韓國話題，來展現台灣經濟成長，獲全場台商的眼球與喝采。



黃欽勇指出，8月中旬他彙整全球50家營收超過20億美元的半導體大廠，發現這些主力半導體大廠的總市值已經超越10兆美元，美國第一，第二是台灣佔11.5%，日韓加起來才差不多和台灣一樣大，但台灣電子業比日本更有實力，這一點台灣很厲害。



台灣2025年8月的出口金額為584.9億美元，黃欽勇指出，當中有77.5%是電子產品，超過4分之3，但大家也問台灣會不會有荷蘭病？但荷蘭病不是病，台灣個子小，不要去打籃球，去打棒球反而不錯，用有限資源取的壓倒性優勢，這才是該做的。



談到地緣政治，黃欽勇則用“天地人”來形容美國、中國大陸和台灣的多元架構關係，美國以關稅作為國家戰略，具備科技巨擘和市場優勢。中國大陸以信創計劃、事業模式，也牽動兩岸連動。台灣透過天元地位、優化內需產業總體競爭力。

