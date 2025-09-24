朱立倫批綠卡雙城論壇　犧牲人民換政治利益

國民黨主席朱立倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨主席朱立倫今日在中常會致詞時，談到原訂由國民黨籍台北市長蔣萬安出席的台北—上海雙城論壇因“中央”卡關MOU而無法準時舉行。他指出，兩份涉及勞工就業與治水的備忘錄原本對市民有幫助，卻被““中央”部會”延宕不核可，導致論壇延期。他批評民進黨以“技術性卡關”阻撓，犧牲兩岸僅存的官方交流機制，追求政治利益卻放棄民眾福祉，令人遺憾。



台北—上海雙城論壇自2010年舉辦以來，是兩岸少數仍維持的官方交流平台，通常由台北市長率隊出席，簽署多項涉及民生合作的備忘錄。今年原定由台北市長蔣萬安率團赴滬，並在本周末簽署兩份與市民相關的MOU。然而，由於“中央部會”未及時核可文件，論壇最終被迫延期。



朱立倫在國民黨中常會上表示，若按照原定規劃，蔣萬安應已啟程赴上海，論壇也將如期登場。他說，本次論壇本來要簽署的兩份MOU，一份涉及勞工就業，另一份與治水合作有關，對市民生活都有實質幫助。



朱立倫指出，這些內容卻被“中央部會”延宕不發文，“勞動部”雖然最後核發，但“水利署”至今仍未給出結果，造成市府無法取得正式認可，自然也就無法如期出席。他批評，從八月中以來一再延宕，這就是“技術性卡關”，導致論壇停擺，十分遺憾。



朱立倫表示，雙城論壇是目前僅存的官方交流平台，如今連這樣的平台都要遭到卡關，說明民進黨根本沒有交流誠意。他質疑，民進黨不是希望兩岸和緩，而是只想兩岸鬥爭，藉由阻擋交流來謀取最高的政治利益，卻讓全台民眾因此受害。他感嘆，這樣的做法不僅不利於兩岸互動，也犧牲了人民應有的權益。