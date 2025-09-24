盧秀燕、許淑華攜手推雙十慶典　韓國瑜助陣

2025年雙十慶典活動宣傳記者會，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華邀“立法院長”韓國瑜助陣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月24日電（記者 方敬為）今年雙十焰火首度在南投施放，晚會則是睽違8年再度來到台中舉辦，雙十慶典集中中台灣，國民黨籍台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今天下午共同邀請身兼雙十慶典籌備委員會主委的“立法院長”韓國瑜宣傳系列活動，不衹有10年來規模最大的焰火秀，還有卡司強大的晚會表演，精彩可期。據“僑委會”統計，有3704位海外僑胞將返台同慶，反應熱絡。



台中市政府與南投縣政府24日下午合辦“2025年雙十晚會在台中、焰火在南投”宣傳記者會，“立法院長”韓國瑜、“副院長”江啟臣、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、“內政部常務次長”吳堂安、“僑委會”副委員長李妍慧、藍委楊瓊瓔、馬文君、游顥、白委麥玉珍等人出席。



今年雙十慶典在中台灣登場，台中、南投聯合行銷，除了雙十晚會、雙十焰火之外，還規劃多條旅遊路線與遊程，要趁著雙十假期刺激地方觀光旅遊商機。



盧秀燕表示，台中市睽違8年再次主辦雙十晚會，將於10月9日重返台中圓滿戶外劇場，以“台中Style”為主題盛大登場，展現台中專屬的熱情與創意。緊接著10月10日雙十焰火則首度在南投，將施放超過3萬發、長達40分鐘的焰火秀，號稱10年來規模最大，將點亮中台灣夜空。台中、南投雙城聯手打造雙十慶典“雙主場”模式，要讓民眾在雙十連假享受最難忘的節慶體驗。



許淑華表示，感謝韓國瑜選擇讓南投縣首次承辦雙十焰火，縣府深感榮幸，也是一次莫大的挑戰，南投縣將全力以赴，做最好的準備，辦好焰火盛會，迎接各界來賓，讓來自海內外的同胞認識南投好山好水及多元優質的農特產品。今年雙十焰火將結合南投國際茶業博覽會，讓各地來欣賞焰火民眾，可以白天逛茶博，晚上看焰火，歡迎大家踴躍到南投旅遊。



韓國瑜表示，台中、南投兩位美麗的縣市長領政，相當認真負責，相信今年的雙十慶典一定會盡善盡美，歡迎海內外同胞到中台灣來，9日欣賞晚會表演，10日看焰火秀，體驗中台灣的熱情與活力。