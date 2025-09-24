朱立倫轟賴的免稅政策是芭樂票　只想造聲量

國民黨主席朱立倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨主席朱立倫24日在中常會致詞時，痛批賴清德宣布“年收新台幣62萬以下免繳所得稅”是舊法重提，卻刻意包裝成新政策，誤導民眾。他指出，這項措施早在前年修法、去年就已適用，今年報稅時也已生效，如今再度宣傳只是“芭樂票”。朱立倫強調，領導人不該一再用話術製造聲量，而應踏實解決民眾問題。



賴清德日前公開宣布，從明年報稅起，年收入62萬元以下的單身上班族將免繳所得稅，並強調這項政策能讓更多民眾受惠。消息曝光後引發關注，不少人以為這是新的減稅措施。不過，朱立倫今日在國民黨中常會致詞時澄清，這其實是早在前年“立法院”通過、去年就已經上路的制度，並非新政。



朱立倫表示，自己起初也以為賴清德在宣布新政策，後來才發現只是重提舊法。他說，前年“立法院”已修正《所得稅法》第17條，把租金扣除額由列舉式改為特別扣除額，去年就開始適用，今年5月報稅時民眾已經用上相關數字，並不是明年才要生效的新措施。



朱立倫批評，賴清德把舊法重提當成新政宣傳，形同再度開出“芭樂票”。朱立倫指出，根據“財政部”統計，目前台灣已有43%的民眾免繳所得稅，賴清德宣稱“四到五成免稅”並不是新成果，而是既有制度。他還舉例，賴先前曾說軍人可以搭商務艙，如今又用舊政包裝新政，都是為了創造聲量。



朱立倫也提醒，所得稅扣除額仍有許多條件與限制，並非所有上班族都能受惠，賴清德的說法過於簡化，反而容易誤導民眾。他強調，作為領導人，不應每天只想著宣傳與製造話題，而要真正解決問題，提出能改善人民生活的具體政策，才是務實的領導態度。