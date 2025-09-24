羅智強：主席競選者如用網軍抹黑該退出政壇

國民黨主席候選人羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨主席候選人羅智強24日以黨團書記長的身份出席中常會並接受授證成為指定中常委。他會後受訪時嚴正譴責假帳號冒名前“立委”郭正亮攻擊中廣董事長趙少康，並支持郭正亮提告，並呼籲若為黨內陣營所為，應退出政壇。他強調，黨主席選舉應維持“君子之爭”，以政見與人格特質爭取支持，並表示已舉辦15場基層座談，目標達50場。



面對青年參政，他在回應媒體提問時表態支持自己的“國會”辦公室主任陳冠安參選台北市議員，承諾會全力協助。另有國民黨發言人鄧凱勛接受媒體訪問時也指出，國民黨民調回升靠團結，候選人應以政策理念爭取支持。



近日網路上出現假帳號冒用前民進黨“立委”郭正亮，發文攻擊國民黨副主席趙少康，事件引起討論。郭正亮本人已澄清並表態將提告。



羅智強嚴正譴責這種抹黑手法，並公開支持郭正亮提告。他強調，若背後是綠營操作，應付出法律代價。但若真來自國民黨內的競選陣營，相關參選人應退出政壇，不配領導國民黨。他直言，主席選舉本是2028大選的前哨示範，若同志之間都以抹黑為手段，就難以帶領國民黨勝選。



羅智強呼籲，黨主席選舉應維持“君子之爭”，各方應著重政見與人格特質，而不是惡性攻擊。他並表示，對於黨中央規劃的政見會與辯論程序，他會全力配合。目前他已舉辦15場基層黨員座談，目標是50場，希望讓黨員在資訊充分的情況下，選出最能帶領國民黨的主席。

