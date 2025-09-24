世界台商年會科技展　台商玩槍體驗延展實境

世界台灣商會聯合總會第31屆年會有安排AI科技展覽，有廠商展示XR延展實境技術，提供小型部隊的戰術訓練解決方案，吸引台商拿起真實配重的模型槍體驗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月24日電（記者 蔣繼平）世界台灣商會聯合總會第31屆年會24日在台南登場，場外的AI科技展覽也成為亮點。其中一家新創公司展示XR延展實境，提供小型部隊的戰術訓練解決方案，吸引不少年紀大的台商們躍躍欲試，拿起模型槍玩得不亦樂乎，形成有趣畫面。



“世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議”24日在台南福爾摩沙遊艇酒店登場，吸引來自全球六大洲的台商會員齊聚，約1200人出席活動。同時會場外也有安排AI科技展覽，吸引約10家新創廠商設攤展示。



其中一家全球動力科技公司展示“BXR SUT BOX”，是一種專為小型部隊打造的XR戰術訓練解決方案，可提供延展實境技術、4人協同作戰訓練、低成本、打造高度沉浸感的模擬訓練，譬如，據點攻堅、室內戰鬥、定點射擊、多目標、移動靶等。



XR是指延展實境（Extended reality），結合實境及虛擬環境及人機互動設備。介紹人員指出，這場試玩的模型槍都是真實配重，均可客製化，並以氣動、電動方式來呈現擊發的後座力，因為要布局東南亞市場，盼借重台商在地優勢而來尋找合作對象。



另外，其他攤位也有許多與AI有關的技術，例如有攤位介紹台灣首批獲准合法營運的加密貨幣交易所Hoya Bit；Moxa廠商展示綠色智造升級所需的強韌聯網和工業無線聯網技術；馬路科技展示3D列印與3D掃描技術等，吸引台商駐足瞭解。