中評鏡頭：走一趟府城天險　看鄭成功登台點

“府城天險”位於台南市安南區、就在鹿耳門溪的出海口，是鄭成功登陸台灣的關鍵地點。當年，鄭成功利用此地的天然地形，成功突破荷蘭人的防線，開啟台灣歷史的新篇章，所以豎立著刻有“府城天險”石碑，還有一尊面海的鄭成功石像。



此外，這裡也有立牌介紹是清代八景之一“鹿耳春潮”的所在地，是指每年春夏季節更迭交替之際，台江內海與台灣海峽的浪潮於鹿耳門交會撞擊所激盪發出之濤濤音韻與海天波濤的勝景，其中尤以晨曦及落日時分最為美麗。



一旁還有“四草守望哨”新景點，建於1983年負責海岸防衛，2020年因評估耐震能力不足預計拆除，後來舊建築物再利用，結合鹿耳門天后宮、鎮門宮、府城天險等附近景點，作為遊客停駐、休憩的空間，館內介紹歷史、體驗守望哨、瞭望台等。



另外，這裡也有一座鎮門宮，一樓供奉鄭成功、二樓供奉鄭成功母親。建築採明代風格建造。特別是6扇門神有兩位以洋人的形象繪製，還有特別的赤腳門神，傳說門神曾託夢求鞋，因此廟內也有展示居民獻靴的櫃子。



安南區，舊稱菅仔埔、安順莊，位於台南市西部，屬於台南市都會區的一部份，2024年底安南區戶數約7.5萬戶，人口約20.4萬人。安南區在不到300年前仍是一片汪洋，屬於台江內海的一部分。