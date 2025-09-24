花蓮災情慘重　藍委：官方有人要負政治責任

國民黨團召開“請賴卓政府請苦民所苦”記者會。（照片：國民黨團提供） 中評社台北9月24日電／花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午因為強颱樺加沙豪雨導致壩頂溢流，光復鄉多處嚴重淹水造成民眾死傷。中國國民黨“立法院”黨團24日下午召開“請賴卓政府請苦民所苦”記者會，高呼“援助花蓮，同島一命”，黨團書記長羅智強表示，國民黨團捐出新台幣50萬、他個人捐出新台幣50萬，共新台幣100萬作為賑災。黨團首席副書記長林沛祥轟“中央”輕忽災難，要有人負起政治責任。



媒體報導，羅智強表示，國民黨團以黨團名義捐出50萬元到災區作為賑災之用，他個人也會從他出的兩本新書書款撥出50萬元投入災區賑災，加起來共100萬元。他是花蓮子弟，他的父親小時候在花蓮打零工，每逢風災地震他父親的工班就會出動協助救災，清理坍塌土石跟修復道路等。他強調，同島一命，現在沒有比救災更重要的事情。



羅智強說，“行政院”應該痛定思弄、檢討，馬太鞍溪上中下游都由“經濟部”主管，何況“農業部長”陳駿季八月稱“沒有立即潰堤的危險”，“立委”只能相信專業判斷，扯“立法院長”韓國瑜不公平、不厚道也不負責任。若堰塞湖有立即危機，就應該“拆炸彈”，而非坐等潰堤，導致釀災傷亡。



無黨籍“立委”籍高金素梅說，馬太鞍溪潰堤很早就預警了，朝野都不必噴口水，但能不能做、有沒有能力做，“都是“行政院”的責任”。她說，官員都說會努力，“農業部”、“經濟部”若沒有能力，就應該結合“國防部”來處理危機事件。



林沛祥連說三次“這次是潰堤而不是溢流”，這不僅是天災，從上游、中游到下游的主管機關都是“經濟部”，批陳駿季8月稱沒有立刻潰堤危險，可見“中央政府”輕忽了。



林沛祥表示，這是錯誤的政策判斷，要有人負起政治責任，既然是“中央政府”的責任，就好好講清楚怎麼救災、補救，未來要用什麼方式避免。

