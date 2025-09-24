張啟楷：唾棄民進黨官員沒人要負責的態度

白委張啟楷。（中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大量泥流流入光復鄉市區，目前已釀17人罹難、逾百人失聯。台灣民眾黨“立委”張啟楷提及“八掌溪事件”，強調發生這樣的事，“中央”一定要有人負責，但至今沒有人要負責的態度，是最讓人唾棄的地方。



根據《中時新聞網》報導，張啟楷今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，他討厭推卸責任，如今光復鄉災情慘重，卻看到民進黨把責任往外推；張強調，堰塞湖是“農業部”管的、河川是“經濟部”管的，卻看到“中央”甩鍋到花蓮縣府，但回頭來看，“中央”該有的預警到哪去了？



張啟楷也提及過去的“八掌溪事件”，當時“行政院副院長”游錫堃因此事下台，如今的民進黨越來越倒退，沒有責任，責任政治對民進黨而言不重要。



張啟楷強調，如今災情慘重，卻看到“中央”把責任推到中國國民黨籍“立委”傅崐萁、花蓮縣府身上，令他不禁直言“救災第一”。張強調，此事要追究，若用“八掌溪事件”的標準來看，“中央”一定要有人負責，但民進黨有人要負責嗎？這是民進黨最讓人唾棄的地方。



傅崐萁今中午陪同“行政院長”卓榮泰前往斷橋南端勘災，質問卓榮泰堰塞湖的權責單位究竟是誰？“上游是林業署，中段是水保署，下游是水利署，這些全是‘中央’管轄，哪一個是地方政府？”他怒批“中央”卸責、執政者規避責任，“人民已經受災慘重，“行政院”難道沒有勇氣向人民認錯嗎？”卓榮泰面對質疑責備則神情不悅，拍拍傅崐萁肩膀說“大家都在救”，傅崐萁不領情繼續說，卓又說“我們先一起救災，其他以後再講。”隨即轉身離開現場。