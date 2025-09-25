電價連漲數次　許淑華：凸顯綠能源政策失誤

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月25日電（記者 方敬為）台灣電價審議委員會19日拍板，今年10月起民生電價調漲3.12%，整體電價平均漲幅0.71%。國民黨籍南投縣長許淑華接受中評社訪問表示，雖然漲幅不大，但台灣的電價近年已數度上調，這凸顯了民進黨政府能源政策失誤，無法提供穩定且價格低廉的能源，將導致物價波動，產業發展成本增加，呼籲民進黨政府還是要正視能源多元化，勿一味否定核電。



“經濟部”9月19日召開電價費率審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價則微調各級距單價，漲幅3.12%，平均電價調漲0.71%。住宅700度以下每度調漲新台幣0.1元；701至1000度每度調漲0.2元；1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元；701度以上不調整，以減少物價波動。影響超過1400萬戶，調漲後將為台電公司全年帶來約新台幣64億元的電費收入。



針對電價上調，許淑華表示，雖然這次漲幅在數字上看似“不大”，但在過去2、3年內，民生與產業電價已歷經數次調漲，對家庭與中小企業造成的累積壓力不容忽視。政府的責任應該是在確保供電穩定的同時，提供民眾與產業“穩定且可預期”的能源價格；相反地，頻繁以微幅調價或將問題歸咎於“立法院”不同意補助台電公司虧損缺口，並不能解決台灣長期的能源結構性問題。



許淑華強調，電價數度調漲，正凸顯民進黨政府的能源政策失誤，因為意識形態，而一味的否定穩定且價格低廉的核能發電，才是問題的根源。她回顧今年8月的核三廠延役公投案，雖然為達法定通過門檻，但同意票數遠多於不同意，說明民意對於穩定供電、降低發電成本有相當程度的支持，民進黨政府應將民意與供電現實納入全面的政策檢討，而不是政治操作，將電價上漲的問題歸責於“立法院”不撥補台電虧損。



許淑華進一步指出，短期以電價頻繁微調來處理台電的財務缺口或政治壓力，並非長久之計；真正應該被檢討的是能源政策的整體設計，包括電源來源的多寡與穩定度、政府是否有系統性地從結構面解決供需與成本的落差、以及是否提供足夠且明確的產業與民生調適方案，特別是在台灣要發展半導體與AI等高耗能產業的關鍵階段，穩定且成本合理的電力供應更是競爭力的重要條件。



她呼籲，面對當前通膨與景氣疲弱的情況，民進黨政府應展現誠意，與“立法院”加強溝通，提出具體而可行的能源與補助配套，而非反覆以小幅調價和政治說法操作來消解問題。