中評關注：張善政心繫花蓮災情有特別原因

桃園市長張善政心繫花蓮災情。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月25日電（記者 盧誠輝）花蓮縣光復鄉因受樺加沙颱風外圍環流帶來大雨影響，導致馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，造成慘重災情。中國國民黨籍桃園市長張善政也心繫花蓮災情，除第一時間派遣大型機具前往災區協助外，更透露自己花蓮好友的母親不幸罹難，言談舉止間充滿對花蓮不捨情感的背後，原來藏著他長久以來的退休夢。



張善政至今在名下仍有3筆位於花蓮壽豐鄉近4000坪的農地，那是他在2009年以新台幣約1千萬元所購入，主要目的是為了當作退休養老用。當時才年僅55歲的張善政，還在宏碁集團位居要職，後來更被Google公司挖角擔任亞洲硬體營運總監，原本可提早退休享受田園生活，沒想到卻在2012年再次擔被延攬任公職，也打亂了原本的退休計劃。



張善政首次擔任公職是在37歲，在“國科會”一待就是10年，後來辭去公職轉往民間發展12年後，又回鍋擔任“行政院政務委員”，後來更出任首任“科技部長”、“行政院副院長”、“行政院長”，但當時已年逾60的他，早已過著半退休生活，每周都會回花蓮當起假日農夫，且怡然自得。



昔日受訪回憶起那段假日農夫日子的張善政曾笑稱，過去他在擔任“行政院副院長”時，幾乎每周末都會回花蓮種田，時任“行政院長”毛治國有時假日想開會卻找不到他，張都只能回說“對不起，我在花蓮”，後來毛治國索性就不在周末假日開會了，也因此造福了一些“行政院”同仁。



張善政在2016年卸任“行政院長”到2022年選上桃園市長這6年期間，更是經常長住花蓮，享受著退休的田園生活，還曾因此被花蓮縣政府聘為無給職花蓮觀光文化推廣大使、無給職花蓮地震災害捐款管理及監督委員會召集委員，為花蓮的觀光和災民救助貢獻一己之力。

