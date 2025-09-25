中評鏡頭：大溪慈湖今年走青春復古風

桃園大溪慈湖今年中秋系列活動走的是青春復古風。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月25日電（記者 盧誠輝）桃園大溪慈湖因具有獨特歷史文化及秀麗山水風情，已成為北橫公路重要的觀光旅遊勝地，桃園市政府更是每年中秋節前夕都會舉辦不同主題的系列活動，藉此吸引遊客到慈湖旅遊，而今年慈湖系列活動走的則是青春復古風，宣傳記者會更是找來辣妹跳起60到90年代的懷舊舞曲，希望能喚起遊客的集體記憶。



今年的慈湖系列活動以“潮復刻”為主題，從“集體記憶”為出發點，以具創意及現代潮流感的活動設計，重新包裝60到90年代生活、影視、音樂、流行等懷舊元素，讓遊客參與慈湖活動時，都能有“似曾相識”的共感，並促進跨世代情感連結與世代對話。



桃園市政府觀光旅遊局表示，今年慈湖系列活動將於10月4日至11月16日登場，連續7個周末假日都有精彩節目，10月5日和6日率先登場的是“潮70年代懷舊熱舞”、10月10日則為“潮80年代民歌金曲”、10月18日有“潮70年代定向探索”、10月25日為“潮80年代劇本不NG”、11月1日有“潮90年代來電五十”、11月8日為“潮70年代五燈獎”、11月15日和16日壓軸登場的則是“潮60年代露天電影”，歡迎全台遊客都能到慈湖來賞月看水舞，共同享受這場兼具浪漫、夢幻、歡樂、趣味的“潮復刻”派對。