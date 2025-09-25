曾偉峯：蔣萬安主動暫緩雙城論壇有兩個目的

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）針對雙城論壇延後舉行，政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中評社專訪時表示，大罷免是台灣政治環境很大的改變，延後舉辦並非兩岸關係的警訊，而是大罷免後陸方、台北方、“賴政府”三方對台灣民意的審時度勢。對中國國民黨籍台北市長蔣萬安來說，更能把雙城論壇做多、做好、做滿，以凸顯蔣、藍營有能耐處理兩岸關係。



曾偉峯說，北市府宣布延後舉辦雙城論壇，是一個政治動作，背後有兩個目的，一是凸顯“賴政府”卡兩岸交流，而另一個目的可能是透過延期舉辦，台北方與上海方可以規劃更多雙城論壇的活動。但陸委會未來肯定也會加嚴審查，如此次提醒蔣市府不能觸及兩岸觀光議題。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長。



2025台北上海雙城論壇原預計26日至27日於上海進行，陸委會18日設下4項“提醒”，包括蔣市府應避免涉及事屬“中央”事項，如兩岸觀光。台北市政府22日上午宣布雙城論壇延後舉行，陸委會則多次強調，對北市政府宣布延後相當意外，也並未技術卡關。



曾偉峯接受中評社專訪時表示，雙城論壇的舉辦，其實是上海方、台北方、陸委會的三方較勁，而大罷免的結果，是台灣政治環境的重大改變，這也讓舉辦雙城論壇的環境與7月之前有很大的差別，也就是陸方、台北方、陸委會都會審時度勢，尤其明年就是2026地方選舉，對蔣市府來說，雙城論壇就成為一個話語點。

