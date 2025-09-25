花蓮災情卻討論如何反擊　王定宇回應原因

蔡正元曬出，王定宇在民進黨群組，稱透過第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利反擊的對話截圖。（蔡正元臉書） 中評社台北9月25日電／強颱樺加莎帶來豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流。洪水沖毀市區、橋梁斷裂，導致嚴重災情。而在24日，中國國民黨籍前“立委”蔡正元在臉書上傳，疑似民進黨“立委”王定宇標註“行政院秘書長”張惇涵等人，稱民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息以利反擊的對話截圖。對此，王定宇也在臉書回應此事。



綠委吳思瑤近日抨擊風災時花蓮縣長徐榛蔚不在台灣；台灣民眾黨主席黃國昌昨反嗆吳造謠，強調徐榛蔚23日已在花蓮救災，“民進黨要沒人性到什麼程度”？！



蔡正元24日更在臉書貼出多張民進黨團Line群組討論截圖，其中綠委王定宇特別標註張惇涵、“政院”政務副秘書長阮昭雄。王表示民進黨秘書長徐國勇建議透過媒體、第三方登出澄清且具“殺傷力消息”，以利友軍、民進黨“立委”與政務人員接續反擊。王定宇還舉一張照片為例，上面寫“花蓮災情造成14人死亡，花蓮縣府會不會太扯”。



綠委林淑芬則建議死亡人民分布圖相當重要，要點出罹難者都在同一個村，沒有撤離才導致死亡人數眾多。王定宇又貼出罹難者位置，點出如何抨擊地方政府的內容，特別註明“這是一個序列”。阮昭雄則回應“收到”並傳了個“遵命”手勢。



綠委林淑芬還嫌王定宇打的內容太“文謅謅”，可以寫直接一點。張惇涵看到後，表示正和“內政部長”劉世芳“處理中”。



根據《中時新聞網》報導，事件曝光後，王定宇已於24日下午5時40分許退出群組。