網傳9次示警卻延誤撤離　花蓮縣府澄清駁斥

網傳“林保署已9次通報花蓮縣政府建議9月22日上午7時強制撤離”，花蓮縣政府24日澄清指出，9次示警是累積的通報非連續示警。（照片：花蓮縣政府臉書） 中評社台北9月25日電／花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午因為強颱樺加沙豪雨導致壩頂溢流，光復鄉多處嚴重淹水造成民眾死傷。但在搜救期間，網路變傳出“林保署已9次示警，花蓮縣政府卻延誤撤離”的批評圖卡流傳。對此，花蓮縣政府24日駁斥謠言指出，9次示警是累積的通報行政文件非連續示警。



花蓮縣府表示，所謂“9次示警”是“農業部”林業及自然保育署自7月26日開始觀測馬太鞍溪堰塞湖，累積9封的“馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單”的通報行政文件，因堰塞湖未解除列管故累計續報，非網路謠言引導“連續9次示警強制撤離”。



花蓮縣府進一步說明指出，9月22日上午7時，林保署監測判斷堰塞湖“24小時內有潰堤風險”，故發布第9封通報單“發布紅色警戒”，縣府與地方鄉鎮公所也同時啟動強制撤離工作。



花蓮縣府同時也補充說明撤離艱難原因指出，9月21日下午，“內政部”依據台大專家模擬結果，警戒範圍擴大7倍，意即245戶擴大至1801戶，縣府立即會同鄉鎮公所盤點清冊，並與軍方展開撤離作業，全力與時間賽跑。



花蓮縣府強調，“中央”、軍方、縣府、地方公所以及公益團體等單位皆持續投入救災，呼籲外界切勿散播謠言或操弄政治風向，勿再製作或廣傳“連續9次示警縣府強制撤離”等各類精美網路謠言圖卡，應共同專注防災與救援工作。