尹乃菁揭綠營在高雄如現破口　柯志恩有優勢

藍委柯志恩。（中評社 資料照) 中評社台北9月25日電／2026高雄市長選戰，民進黨呈現4搶1局勢，最新民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選，與中國國民黨籍立委柯志恩對決，2人支持率同為41%。資深媒體人尹乃菁昨天表示，身兼民進黨主席的賴清德屬意的人是賴，若賴民調未勝出仍由他參選，恐造成民進黨內部的人不願配合，也會變成柯志恩的優勢。



《TVBS》24日公布的最新民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與柯志恩對決，兩人的支持度都是41%；若柯與許智傑相比，柯支持度為42%，許的支持度則為36%；若是柯對上邱議瑩時，柯支持度44%，邱的支持度36%；若是林岱樺對上柯，柯支持度42%，林的支持度33%。



根據《中時新聞網》報導，尹乃菁25日在政論節目《少康戰情室》中指出，民進黨支持者不容忍有叛將，若賴清德要執行他個人的意志、要提名他屬意的人選，會造成民進黨內部的其他人不願配合，動員上不利，會變成柯志恩的很大優勢。



尹乃菁強調，賴清德目前屬意的人選是賴瑞隆，但若其他民調顯示是其他人佔上風，賴最終還是提名賴瑞隆，其他人會全力輔選嗎？



上述調查是TVBS民意調查中心於114年9月12日至19日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,531位20歲以上高雄市民，其中拒訪為414位，拒訪率為27.0%，最後成功訪問有效樣本 1,117位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。



