台官方課陸製啤酒反傾銷稅　最高51.94%

台關務署24日表示，陸製啤酒有傾銷情形並公布最終反傾銷稅率。（圖：台關務署網站） 中評社台北9月25日電／台“財政部”關務署24日表示，傾銷最後調查確定陸製啤酒有傾銷的情形，並且公布最終反傾銷稅率，百威集團課徵稅率為31.30%，較7月3日開始課徵臨時反傾銷稅，下降了2.55個百分點；麒麟啤酒調整為19.13%，增加6個百分點。而其他製造商則課徵51.94%，下降12.2個百分點。惟後續“經濟部”要進行產業損害調查、經關稅審議委員會通過後就會課徵5年反傾銷稅，依據最終反傾銷稅率課徵。



對於百威集團和其他製酒商的反傾銷稅較臨時反傾銷稅減少的原因，關務署解釋，百威集團是參考正常價格調整費用，與初步認定不同，例如增列扣減消費稅，確屬內銷啤酒須繳納，外銷可免稅。其他陸製啤酒則是國際正常價格近期有調降。至於，麒麟啤酒調升的原因，主要是關務署實地調查發覺現有與初步的問卷部分情況不符。



關務署後續還要移請“經濟部”對產業最終損害調查，大約40天，必要時加計20天，確定最終有造成產業損害、課徵反傾銷稅，課徵期間為5年。



台灣業者提出回溯課徵，“經濟部”也一併進行產業損害調查，以確認是否要回溯從今年的4月4日起開始課徵，時間大約會落在10月底、11月初左右。



關務署表示，會通知各進口地海關自9月24日起，依最後的傾銷差率課徵反傾銷稅。據瞭解，陸製啤酒在面臨這次反傾銷調查和課稅後，醞釀調整終端價格，包含ABI啤酒、百威系列、雪山系列、可樂娜等都醞釀漲價，但目前漲價幅度尚未確定，也可能採改包裝的形式變更。



提起反傾銷申訴的台灣釀酒商協會表示，中國大陸製啤酒多年來透過低價傾銷手段滲透台灣市場，使得台灣成為中國大陸在全球最大的啤酒出口地區，2025年上半年陸製啤酒占進口比例不僅飆破7成，整體市占率更是超過39%，接近4成，已經嚴重打擊台灣本土及其他進口啤酒市場。



釀酒商協會認為，傾銷差率的認定基於法律規範，雖未能如實反應雙邊不公平貿易的事實，以及中國大陸政府大量的干預行為，但仍能部分遏止涉案廠商的低價傾銷，有助於緩解台灣啤酒產業短期面臨的沉重打擊。