揮別再羈押危機心情好　柯P笑容滿面出庭

柯文哲抵達北院準備出庭，與一旁等候的支持者握手致意。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院15日裁定維持新台幣7千萬元交保，台北地檢署24日放棄抗告。北院25日繼續審理柯案，柯文哲上午9點22分左右到場，由於北檢放棄抗告已確定恢復自由之身，柯心情看似不錯，一下車就向小草揮手打招呼，笑著與每位小草握手，還握得比過往都久。



威京集團主席沈慶京今天也出庭作證，雖沈依然因病坐著輪椅，但穿著體面、神色自若，看到媒體拍攝，自己還拉了拉西裝外套，並拱手向媒體致意。



北院25日繼續審理柯案，詰問證人審理程序也進入高潮，傳喚沈慶京作證，接受柯文哲的辯護人詰問。北院也傳喚中國國民黨籍台北市議員應曉薇、應的助理吳順民詰問沈慶京，預計詰問2小時，而應曉薇的女兒應佳妤也旁聽陪伴母親。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周。2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署不服提出抗告，高等法院撤銷交保裁定後，北院15日再度裁定維持原條件交保，北檢於24日不再提出抗告。