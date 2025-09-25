趙少康怒告網軍反串　曝受攻擊頻率比大選多

中廣前董事長趙少康赴台北市警局中山分局提告假冒郭正亮社群帳號的網民。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，中廣前董事長趙少康遭假冒前“立委”郭正亮社群帳號的網民發文嗆“政治流氓”，趙少康氣炸，25日赴台北市警局中山分局提告，並強調希望不是其他的國民黨主席候選人所為，否則寫一個就告一個。



趙少康說，這次國民黨主席選風非常不好，黨內選舉不該這樣，有2種可能，一是民進黨及側翼青鳥來亂、分化國民黨；二是國民黨主席候選人自己搞的，他呼籲黨主席朱立倫要徹查，他已查到，竟有10幾家公關公司介入，誰那麼多錢動員？甚至有那種以前幫民進黨、台灣民眾黨、國民黨特定候選人的都有，很可怕，他又不是候選人，攻擊他卻比他選2024副手還多。



國民黨主席候選人包括郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中、卓伯源、蔡志弘，6搶1。趙少康已表態全力相挺郝龍斌。



趙少康25日上午赴台北市警局中山分局報案提告，他表示，他本來以為是郭正亮罵他，他還想說算了，彼此是好朋友就不用再批評，結果不是，所以他才報案、叫警察去查。如今郭正亮也提告了，他要告這名網友涉嫌違反《刑法》誹謗罪、還有《社會秩序維護法》造謠，然後有相關轉述的資料網路，他統統都印下來。



趙少康說，他要喊告後，就有所收斂了，但到底誰花幾百萬在搞這事情？很惡劣，攻擊他與郝龍斌的臉書，罵他政治流氓，他可是政治金童欸，這些很多都是AI機器人帳號湧入，請問這樣的選舉是要選一個人武林？國民黨要團結和諧，不要一個人出風頭，現在他看到寫一個、他就告一個。



媒體問，異康董事長“CK楊”楊建綱傳出是鄭麗文背後金主，楊曾在2022台北市長選舉捨棄國民黨籍蔣萬安、改支持民眾黨籍黃珊珊，是否2028更不會支持國民黨籍台中市長盧秀燕？



趙少康說，不知道，去問CK楊，到底是怎樣盤算？計劃什麼？是否正在幫鄭麗文？要問他們。他最近沒接觸CK楊，但彼此是朋友，是認識，只是最近沒溝通過。

