花蓮水災31人仍失聯　地毯式搜尋搶黃金救援

馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉災情慘重。（花蓮縣政府臉書） 中評社花蓮9月25日電／花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，為下游光復鄉帶來近百年來最嚴重的一次水患，目前共造成14人罹難、受傷52人、31人失聯。災害搶救工作今天邁入第3天，救難人員預計挺入災情最嚴重的光復溪、馬太鞍溪交接處地毯式搜尋，把握72小時關鍵黃金救援時間。



綜合台媒報導，馬太鞍溪堰塞湖溢流後，滾滾洪水約在30分鐘衝抵下游，不僅沖斷馬太鞍溪橋，更讓半個光復市區泡在水裡，災情相當嚴重。靠近溪流旁的佛祖街等地區，水深更是超過2層樓高，大水退去不少住戶家門遭泥沙或漂流物擋住，無法開門。



災害應變中心更新最新數據，光復水患共造成14人罹難、31人失聯、52人受傷送醫，其中14死已有10具遺體送往瑞穗生命園區，尚有4具還未找到。據瞭解，救難人員研判其他遺體應位在死傷最慘重的佛祖街。今天將繼續前往展開地毯式搜救工作，各單位也正在積極聯繫失聯者。



中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚表示，搜救黃金72小時25日進入倒數，警義消還有50處待清查點，光復鄉佛祖街水深約1層樓高是搜救重點。



花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，累計撤離逾5000人。受限災區條件，花蓮縣府滾動調整收容所，目前共開設20處、收容超過700人；有村長反映部分臨時開設，空間不太夠，非長久之計。



另外，“農業部”林業及自然保育署25日清晨派員空拍勘查堰塞湖的情況，發現壩頂溢流口已下切80公尺，壩體高度也從200公尺降到120公尺，剩餘水量約2300萬公噸、約9200座游泳池。因集水區上游持續降雨沖刷霸體，目前還是處於紅色警戒，籲請民眾確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道。