趙少康轟綠用天災人命搞鬥爭　吃人血饅頭

中廣前董事長趙少康接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）強颱樺加沙釀花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，死傷慘重，但卻傳出民進黨籍“立委”王定宇在民進黨團群組要“行政院”做出有“殺傷力”的消息，還標註“行政院秘書長”張惇涵、副秘書長阮昭雄。中廣前董事長趙少康25日痛批，利用天災人命來政治鬥爭，是吃人血饅頭，可惡。



前藍委蔡正元24日在臉書PO文，疑似民進黨團的內部81人群組中，府院黨討論花蓮災情，而王定宇卻要求“政院”做出具殺傷力的消息，更貼出側翼究責花蓮縣政府、中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚的哏圖，要政府可搭配合作。傳出王定宇遭爆料後，又憤而退群嗆“一群叛徒”。王定宇25日否認講叛徒，對於群組一事只講“小事情，不重要”。



趙少康25日上午赴台北市警局中山分局報案提告網友誹謗、造謠，並接受媒體訪問。



趙少康痛批，颱風水災給光復鄉有多巨大的傷害，民進黨卻莫名其妙，還在講要有具殺傷力訊息，還要媒體講溢流、不能講潰堤，就是遮掩責任，他認為此事一定要徹底追究責任，且颱風還很多，有3個正在形成，不能再類似傷害發生。



趙少康批，目前救災最重要，先把人救起來，趕快解決問題，不是在計算殺傷力強弱，這利用風災、水災、人命進行政治鬥爭，就是吃人血饅頭，很可惡。



媒體問國民黨籍花蓮縣“立委”傅崐萁24日與“行政院長”卓榮泰勘災時吵架，“中央”、地方相互推責任？趙少康說，都有責任，不只針對誰，還在吵很沒意思，這樣讓全台灣人民看，很不堪，趕快救災啦，究責查一下就查到，這時候還在吵這些幹嘛啦。