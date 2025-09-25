韓國瑜：期盼訪日行收穫滿滿　台日友誼長存

韓國瑜率領朝野“立委”赴日進行“國會”外交。（照：“立法院”提供） 中評社台北9月25日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天日上午率領“立法院”“台日交流聯誼會”跨黨派委員代表團，赴日本進行“國會”外交並順道考察“2025大阪世界博覽會”，此次代表團一共有12人，包含民進黨籍“立委”何欣純、王美惠、郭昱晴、莊瑞雄及陳瑩；國民黨籍“立委”許宇甄、王鴻薇、翁曉玲、林倩綺、“台日交流聯誼會”副會長洪孟楷、民眾黨籍“立委”黃珊珊，另，“立法院副院長”江啟臣、秘書長周萬來與“外交部常務次長”葛葆萱也親赴松山機場送行。



韓國瑜啟程前受訪表示，此次“立法院”出訪日本，主要有三個目的。首先，日本國會“日華議員懇談會”會長古屋圭司多次誠摯邀請“立法院”赴日交流，但因受“國內”要務影響，至今天才成行。他此次以“立法院長”兼“台日交流聯誼會”會長身分，特邀三黨團委員共同參加，一同赴日與當地國會議員及各界政要就深化台日關係交換意見。



韓國瑜提到，此次訪問同樣受到東京、大阪兩地華僑的熱烈期待，僑界盼望能與“立法院”各政黨代表深入交流情誼。韓強調，華僑雖長年在異鄉打拼，但心中始終牽繫著故鄉，因此，這次行程中特別安排與旅日僑胞餐敘，期望透過面對面的互動，進一步加深彼此的情感連結。



韓國瑜說，“2025年大阪世界博覽會”即將落幕，世博自1851年以來，一直是全球科技、人文與藝術的最高殿堂，尤其本次台灣館在大阪世博上展現卓越亮眼的表現，我們此行也要前往現場，為台灣館加油打氣，並觀摩各國的亮點與經驗，作為未來的借鏡。



最後，他也特別感謝三黨團不分彼此、超越黨派，共同參與這次“國會”外交任務，他期盼此行不僅是為台灣外交盡力，更是為台灣的形象加分，預祝此趟訪日之行能收穫滿滿，台日友誼長存。