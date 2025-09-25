羅智強拋重啟國共論壇　趙少康贊成：好事

中廣前董事長趙少康接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉將於10月18日投開票，主席候選人羅智強在接受媒體專訪時，拋出重啟國共論壇的政見。中廣前董事長趙少康25日表示，他也贊成，這是好事，他更贊成民進黨也要民共論壇。另外藍白合很重要，他也會希望新任黨主席會去拜會前台灣民眾黨主席柯文哲、現任主席黃國昌。



國民黨主席候選人包括郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中、卓伯源、蔡志弘，6搶1，趙少康已表態全力相挺郝龍斌。趙少康25日上午赴台北市警局中山分局報案提告網友誹謗、造謠，並接受媒體訪問。



媒體問，羅智強提出重啟國共論壇，不畏被抹紅。趙少康說，能溝通都是好事，像台北、上海雙城論壇也很好，習近平和特朗普的會面也很重要，因為溝通就能解決誤會。他也希望不只是國共論壇，民進黨也要民共論壇，但肯定不會有，所以民進黨不做的，只好國民黨來做，其實民進黨應樂觀其成才對。



記者問，台北地檢署放棄抗告柯文哲，柯確定不會再被押，是否支持未來新任黨主席要拜會柯文哲？



趙少康回應，應該是會的，因藍白合很重要，2026、2028，還有日前的反罷免，藍白合都有成效。2024因藍白沒合作，所以失敗，藍白合則兩利、不合則兩敗。他認為新任國民黨主席應會去找柯文哲溝通，談以後怎合作，現任主席黃國昌也是很重要。