台中藍綠攻防激烈　議員助理互控違規、霸凌

綠營台中市議員林祈烽助理林士弘控訴遭藍營議員暴力對待。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月25日電（記者 方敬為）台中市議會24日發生藍綠議員攻防，戰線延伸至議員助理對抗。綠營議員林祈烽助理林士弘今天召開記者會控訴，當天在場內遭到藍營議員李中大力推擠，並被喝斥“滾出去！”受到“權勢霸凌”；藍營議員助理也開記者會回擊稱，據議事規則，大會期間議員助理不得進入備詢台前方區域，綠營助理違規在先，呼籲應遵循規定與助理分際，勿“做賊喊抓賊”。



台中市議會24日召開臨時會議案二、三讀會，民進黨團再次要求市府普發市民新台幣5萬元，並發動清點人數，要求議員記名表決，引發藍綠議員在議事廳互槓，並意外發生民進黨助理與國民黨議員推擠衝突事件。



綠營議員林祈烽助理林士弘、議員曾威助理楊欣妮等人25日召開記者會控訴，24日當天依循規定配戴工作證進入議場，強調並無違反議事規定，並只是為了拍攝自家議員，卻被國民黨團書記長李中暴力對待。



其中林士弘被李中大力推擠，並被喝斥“滾出去！”，他出示驗傷單及照片，強調他的胸口被對方掌擊紅腫，手指因為過程中撞到桌角腫脹，只因為他是小助理，就要被大議員無理對待，讓他相當害怕，他要求李中議員應出面道歉，否則將提起傷害罪告訴。



國民黨籍議員助理劉曉慧、陳清崧、朱博揚也召開記者會回擊，強調根據議事規則，大會期間議員助理不得進入備詢台前方區域，是綠營助理違規在先。民進黨助理公然違反議場規定、靠近主席台，此行為不僅是不尊重議場秩序，更有妨礙議事進行的疑慮。