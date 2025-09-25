綠黨團群組對話又外流　鍾佳濱沒否認：遺憾

民進黨團舉行輿情回應記者會，左起幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。（照片：民進黨團臉書） 中評社台北9月25日電／強颱樺加莎帶來豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生潰堤，洪水沖毀市區、橋梁斷裂，導致嚴重災情。民進黨籍“立委”王定宇在黨團LINE群組要求行政部門以“釋出殺傷力消息”反擊在野黨，對話遭到截圖外流。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱25日親上火線說明表示，這些群組都是內部可以自由討論的空間，大家都非常珍惜，因此發生這樣的事，都覺得非常遺憾。



根據《中時新聞網》報導，民進黨團今日舉行輿情回應記者會，針對黨團內部LINE群組政治攻防對話截圖外流一事，鍾佳濱表示，雖然這非第一次發生，但都希望這樣可以自由討論空間的群組，大家要珍惜，我們也會努力的恢復，讓黨團的成員可以珍惜這樣的內容。



鍾佳濱強調，至於眼前最重要的事情應該是救災，所以對於任何的究責、任何的追查，我們覺得萬事莫如救災急。



另外針對花蓮縣政府所開設的救災募款專戶，中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚開設不久又撤掉，外界質疑是否是因為過去屢屢發生善款流向不明，所以引發民眾的疑慮所導致？鍾佳濱則說，社會大眾對於花蓮過去他們的既定評價，民眾也會根據過去的印象而做出反應。



鍾佳濱也宣布，針對0923花蓮馬太鞍西堰塞湖的災害募款募，目前“衛福部”所主管的賑災基金會帳號已公布，而且賴清德、蕭美琴和“行政院長”卓榮泰都已宣布捐出1個月的薪水，因此民進黨團也援例，本黨團捐出100萬元來做為這次救災後續所需。



鍾佳濱說，這次是以財團法人賑災基金會，由“衛福部”所主管的專案，就是0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖的災害募款，也呼籲全台愛心的民眾，可以用這樣的專戶，將愛心捐款捐助到災區最需要的民眾手上。