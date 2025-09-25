26年前處理堰塞湖時序　網嘆今昔政府差太多

臉書粉專“飛天麵條”發文附上一張26年前堰塞湖的處理時序表。（照：“飛天麵條”臉書粉專） 中評社台北9月25日電／颱風“樺加沙”重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流直衝光復鄉，災情慘重。有臉書粉專貼出一張26年前、即1999年921大地震時，政府對堰塞湖的處置時間軸，不僅找海內外專家赴現場查看，更在事發一個月後，溢流水道等緊急應變工程就已全部完工。該粉專批，現在“中央”只會卸責地方，感嘆今昔政府處理災害的態度大有差別。



有1.8萬追蹤人次的臉書粉專“飛天麵條”今天發文，還附上一張26年前堰塞湖的處理時序表。該粉專表示，26年前，921大地震後形成草嶺堰塞湖，事發隔天官員就直接坐直昇機進去，9月23日便完成拍攝計算，10月1日直接找島內外專家去現場看。在10月22日，事件發生一個月後，溢流水道、隔離土堤以及攔河壩築填等緊急應變工程內全部完工。



綜上所述，該粉專也反問，“當年他們（政府）怎麼沒有開一堆會？沒有預算問題？第二天就進現場處理？”。至於當年緊急疏散計劃怎麼做？該粉專指，“中央直接把人捉來一起作計劃和演練，以前公務員怎麼都是災害發生後，馬上直昇機去現場，專家學者都拉去現場開會，找地方的人一起開會，居民說明會由中央開、中央說明，那些是國民黨年代的官員。”



該粉專批民進黨，如今扯預算、程序，“只會推給地方，開幾個月的會說暫時沒有危險，然後大雨造成堰塞湖潰堤，還在那說衹有溢流”；粉專嘆當年的921，“國內外”專家官員能去現場處理，難道以前的公務員都天生神力？



根據《中時新聞網》報導，針對馬太鞍堰塞湖處理情形，目前各有說法。水利專家、前“內政部長”李鴻源昨天指出，堰塞湖在台灣其實常發生，但比較大且曾造成傷亡的前例確實是921地震後形成的“草嶺潭”，之後因敏督利颱風潰決，但當時因為在山區未造成太大傷亡、或可說未造成直接的人命傷亡；而草嶺潭堰塞湖已是該處第4次形成，最近是因7月丹娜絲颱風所致，但隨後又因為潰堤而消失。



李鴻源也說，2周前他受“內政部”委託組專家團隊做馬太鞍堰塞湖監測與預估，例如滿水位溢流、及決堤後淹的深度和範圍等都有算出來，“內政部”也依該份預估疏散大概7、8000人，否則後果更不堪設想。他並指，目前僅能透過岩型鑽探先觀察地質結構，並找出何處最脆弱，並對該區域適度引流，透過自然降雨等沖刷來處理。



“農業部”等單位則強調，一直有關注與監測馬太鞍堰塞湖狀況，也有請專家提供意見並據以執行。