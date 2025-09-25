京華城案相關人電子腳鐐屢出包　黃國昌喊查

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，以新台幣7千萬元交保。柯日前才因電子腳鐐屢出狀況，開庭時接監控中心電話遭法官怒瞪，沒想到今天出庭作證的威京集團主席沈慶京電子腳鐐也出狀況得接電話。民眾黨主席黃國昌25日表示，科技監控中心這2年設備花了幾千萬元，用這麼爛的東西，他絕對查到底。



柯文哲8日交保回歸正常人生活，得佩戴電子腳鐐防逃脫嫌疑，但妻子陳佩琪連連發文抱怨屢次半夜被電話查行蹤吵醒，就連室內加裝強波器也未改善，導致柯精神耗弱，甚至16日開庭時手機響起聲音，因開庭嚴格要求旁聽民眾須將手機關機，讓審判長江俊彥神情嚴肅直盯著柯，柯才低頭查看發現是電子腳鐐低電量，監控中心打電話確認行蹤。法官也在23日要求廠商更換柯文哲的電子腳鐐。



黃國昌25日接受媒體訪問表示，今天開庭沈慶京的手機響了，他嚇一跳，因為每個進去旁聽的人都被要求手機關機，怎麼沈慶京膽子那麼大，竟帶手機進去，後來發現是監控中心打來的，情有可原，但荒謬的是監控中心說沈慶京的電子腳鐐離線，沈慶京只好回正在台北地方法院開庭。監控中心怎麼會用這麼爛的東西？這件事他絕對會追查下去。



黃國昌說，這2年監控中心的設備花了幾千萬元的納稅錢，廠商都是以限制性招標找來的，都是“高檢署”評選挑出來的，挑選出來的廠商怎麼會做這麼爛的電子腳鐐？這牽涉到民脂民膏，花幾千萬元搞科技監控卻爛成這種程度，讓人匪夷所思。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周。2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署不服提出抗告，高等法院撤銷交保裁定後，北院15日再度裁定維持原條件交保，北檢於24日不再提出抗告。