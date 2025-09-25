巨大遭美下禁令背後訊號　恐不利台關稅談判

巨大集團總部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／美國海關和邊境保護局（CBP）24日以捷安特自行車製造商巨大（Giant Manufacturing Co. Ltd）在台灣的生產過程中涉及強迫勞動為由，發布暫扣令（ WRO），暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。巨大今天股價開盤一度下挫至91.5元，跌幅逾9%。事件發生之際，美台正處於敏感時刻，雙方正進行貿易協議談判，而特朗普政府同時考慮對半導體加徵關稅，並研擬修改科技相關政策，可能對台灣經濟造成衝擊。



根據《中時新聞網》報導，有市場人士擔憂，美方此次出手，正值美台貿易談判、特朗普政府考慮對半導體加徵關稅之際，若禁令持續，恐不僅牽動單一產業，更可能放大台美雙邊經濟的摩擦。



《Bicycle Retailer》則報導，“認定”相當罕見，例如2024年僅出現一次案例，涉及自多明尼加共和國進口的金屬擠壓製品。



紐時報導指出，捷安特自1970年代創立，至今已成為全球最大自行車製造商之一。其產品遍布全球，在美國除透過零售巨頭沃爾瑪（Walmart）銷售外，也進入眾多小型獨立車店。目前捷安特在大陸、荷蘭、匈牙利與越南均設有工廠。



紐時報導也提到，美國目前對53項產品實施暫扣令，其中包括部分棉花、服裝、機械與電子產品，但絕大多數在特朗普第二任期前就實施。



而截至今年，特朗普也對一艘大陸漁船與一家韓國海鹽生產商發布類似命令；今年3月，特朗普則悄悄取消對一家多明尼加糖業公司的暫扣令，這家公司被指與特朗普有政治關聯。



巨大則在25日凌晨證實消息，並表示將向美方提出申訴，強調公司供應鏈透明並持續遵循規範，會盡力將影響降至最低，聲明同時指出，從大陸或越南輸往美國的產品不在此次禁令範圍內。也揭露此事恐影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，至於短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。



美國海關官員表示，對捷安特的調查發現，其生產環境存在惡劣條件，包括債務勞役、工資遭扣發、工人過度加班，以及生活環境欠佳，顯示有強迫勞動跡象。美方認為，這些因素使捷安特能以低於美國自行車製造商的成本出售產品，並因此獲取數百萬美元的不當利益。