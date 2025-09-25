陳智菡質疑劉世芳　配合綠黨團操作攻擊政敵

民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書痛批民進黨。（照：陳智菡臉書） 中評社台北9月25日電／颱風“樺加沙”重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流直衝光復鄉，災情慘重。民進黨“立院”黨團內部群組流出截圖，綠委王定宇表示，應透過媒體或第三方釋出“具殺傷力”的澄清訊息。民眾黨“立院”黨團主任陳智菡今天點名“內政部長”劉世芳，並不是忙著調度資源，卻在動用公務員查人民資料，在人民期待政府全力救災時，這些執政黨的要員，心中眼中有人民嗎？還是衹有政敵？



陳智菡今天在臉書發文表示，昨天民進黨“立法院”黨團內部簡訊曝光，其實還有幾個重點大家似乎沒有關注到。首先當時已經有14位民眾不幸罹難，民進黨“立委”王定宇、林淑芬說要列出死亡“序列圖卡”、調戶籍資料，接著“行政院秘書長”張惇涵回覆“跟世芳處理中。”



陳智菡問，“世芳就是劉世芳嗎？”“內政部長”此時不是忙著調度資源、協助災民，結果竟然是動用公務員查人民資料，用家屬的傷痛發動攻擊，用無辜的人民幫民進黨卸責墊背？



陳智菡指出，民進黨“立委”蔡易餘在群組里說“這次是潰堤而非溢流，黃國昌玩文字遊戲搞仇恨值”，馬上NCC、“農業部”就通令各大媒體，不准用潰堤要用“溢流”，“都什麼時候了？還在玩文字遊戲？



陳智菡表示，在人民期待政府全心全力救災的時候，這些執政黨的要員，心中眼中有人民嗎？還是衹有政敵？