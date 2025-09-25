綠委：檢方將展開調查花蓮縣救災是否失職

綠委陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月25日電(記者 俞敦平)花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀成重大災情，民進黨政府與花蓮縣政府近日因預警與撤離作為互相指責，責任歸屬引發爭議。民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜今日受訪時表示，中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚與國民黨花蓮區域“立委”傅崐萁在地方救災上有疏失，並質疑縣府在救災未落實前便急於開設捐款帳戶。她呼籲應專注於救災，並強調檢方已展開比照太魯閣號出軌案強度的調查，期待真相逐步釐清。



花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨潰堤，洪水與泥流傾瀉而下，造成嚴重災情，多人死傷與失聯。這起事件除帶來救援壓力，也引發“中央”與地方的政治爭議。“行政院”相關部會指出，早在9月22日就已要求花蓮縣政府配合強制撤離，但縣府是否落實，成為外界討論焦點。對於網傳已9次通報，縣府則回應，這是從7月以來累積發出九次通報，“中央”不應卸責。雙方互有指摘，使責任歸屬爭議不斷延燒。



在這樣的背景下，陳培瑜今受訪時表示，地方政府在災害應對上存在“相當大的疏失”。她指出，政治人物面對災難未必具備豐富經驗，但應展現謙虛態度與積極行動，才能讓民眾感受到誠意。她認為，徐榛蔚並未展現積極投入救災的態度，僅在鏡頭前露面，與傅崐萁一同出現時，並未讓人看到對花蓮人民性命的重視。



陳培瑜進一步指出，縣府在救災工作尚未落實之前，就設立捐款帳戶，後來因遭到網路批評才下架。她表示，社會反彈與縣府過去相關紀錄有關，導致外界對其動機不信任。她提醒，目前最重要的仍是持續進行救災，尤其前“內政部長”李鴻源已經警告堰塞湖可能存在再度溢流的風險。



對於後續司法調查，陳培瑜表示，檢方已由多個地檢署共同展開調查，將向“中央部會”與地方單位調取資料，並可能約談相關人員。她強調尊重檢方的行動，但也呼籲藍白兩黨不要藉此進行過度政治操作。她引述“法務部長”的說法，這起事件將以比照“太魯閣號出軌案”的高度來處理，認為這是對民意的體恤，並期待後續調查能讓真相更加清楚。