花蓮光復重創　高雄綠議員林智鴻募物資送暖

民進黨籍高雄市議員林智鴻25日與高雄市社福慈善總會理事長李昭揚、天德濟善集團的李昆哲等募集社會愛心捐贈物資送到花蓮光復災區。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）颱風樺加沙過境後花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成多人死傷失聯。國高中時期曾住在光復的民進黨籍高雄市議員林智鴻，25日上午募集相關物資、水與善款盼助災區復原，眾人在服務處前將物資上車後，大喊“送愛花蓮、光復加油”，物資車也隨即往光復出發。



花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，為下游光復鄉帶來近百年來最嚴重的一次水患，“內政部”消防署副署長簡萬瑤25日上午在前進協調所記者會表示，截至目前共出動7縣市、8單位消防人力，出動417人投入救援，累計救出633人。



林智鴻25日在高雄市鳳山區服務處與高雄市社福慈善總會理事長李昭揚、天德濟善集團的李昆哲等，共同匯集社會愛心，將捐贈米、乾糧、奶粉、尿布等物資、1百箱水、善款新台幣6萬元，全力協助災民度過難關，並向罹難者家屬表達最深切的哀悼與慰問。



林智鴻表示，因為父親是台糖退休員工，小時候因為父親工作調派關係曾在花蓮光復糖廠工作，因此國高中時期常常到光復居住，對光復很熟悉。這幾天看到光復車站、光復市區、熟悉的街道被水淹滿的場景，感到不捨，希望可以多為災區募集需要的物資。



林智鴻表示，服務處昨天剛進1百箱水，原本要用於中秋社區鄰里的烤肉活動，緊急用來支援光復災區需求，服務處也陸續接到高雄的民眾、台中的單位來電響應捐贈，將全力協助媒合愛心物資，同島一命、台灣團結，齊心為光復災區復原努力。